Открывают огонь в спину: оккупанты стреляют по мирным жителям, которые хотят эвакуироваться по реке на правый берег Херсонщины, – Плетенчук

Российские военные преступники расстреливают жителей Херсона, которые пытаются эвакуироваться по реке на правый берег области. Покинуть оккупированную территорию региона становится все сложнее.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник пресс-службы тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул: если россияне видят, что кто-то отважился пересечь Днепр и покинуть левобережье – они просто начинают забрасывать минами или стрелять в спину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Единственным путем выезда с оккупированной территории остается захваченный Крым и сама Россия, откуда пытаться выбраться куда-то в Европу.

"Все сложнее становится это делать", – предупредил Плетенчук, объяснив, что передвижение с украинским паспортом по российской территории – еще тот квест.

Напомним: также оккупанты запугивают украинских граждан на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением Сил обороны Украины, пытаясь убедить их в том, что к ним после деоккупации указанных регионов будут применяться "карательные меры".

Поэтому местным жителям предлагают "спасаться", в частности, выездом в временно оккупированный Крым, где их заставляют выполнять тяжелые работы по возведению оборонных укреплений под прицелами российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Горностаевском районе Херсонской области оккупанты проводят полицейские рейды. Силовики захватчиков проверяют у местного населения личные телефоны на наличие фото- и видеоматериалов, а также запрещенного контента;

– оккупанты начали подготовку к так называемой "эвакуации" мирного населения с захваченных территорий. В Запорожской и Херсонской областях людей вывозят во временно оккупированный Крым.

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