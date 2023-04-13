Оккупанты запугивают жителей Херсонщины и Запорожья контрнаступлением ВСУ: Маляр назвала цель врага

Российские захватчики запугивают украинских граждан на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением Сил обороны Украины. Оккупанты пытаются убедить украинцев в том, что в случае деоккупации к ним будут применять "карательные меры".

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"Спасаться" украинцам предлагают, в частности, во временно оккупированный Крым, там их заставляют выполнять самые тяжелые работы по возведению оборонительных укреплений под прицелами российских захватчиков. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные, полученные разведкой.

"От Главного управления разведки мы получили информацию, что российские оккупанты активизировали мероприятия по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ", – рассказала заместитель министра.

Запугиванием возможным возвращением Украины на свои законные территории страна-агрессор пытается заставить украинцев выезжать в Россию, а также во временно оккупированный Крым.

"С помощью таких средств российские оккупационные администрации убеждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма якобы во избежание карательных мер со стороны украинской власти", – рассказала Маляр.

Это нужно захватчикам, чтобы использовать украинцев как бесплатную рабочую силу для выполнения тяжелых работ по созданию укреплений, которые активно строит российская армия.

"Командование оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих", – рассказала Маляр.

Напомним, ранее Маляр назвала две главные цели информационной войны Кремля против Украины. В первую очередь, Москва пытается дискредитировать нашу страну перед западными партнерами. Также захватчики мечтают уничтожить готовность украинцев защищать родную землю и прилагают усилия для срыва мобилизации и заключения украинцами контрактов на службу в Силах обороны Украины.