Оккупанты требуют у гауляйтеров Луганщины ускорить паспортизацию подростков – ЦНС

Российские оккупанты недовольны низкими темпами паспортизации на захваченной после 24 февраля 2022 года части Луганской области. В этой связи они требуют от гауляйтеров временно оккупированной территории ускорить выдачу паспортов РФ подросткам.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. В частности, перед главным коллаборантом региона Леонидом Пасечником была поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября.

Для контроля выполнения этой задачи в регион прибыли "наблюдатели" из Москвы, имеющие целью внедрить ряд мер и проверить их выполнение.

В каждый из захваченных районов намерены направить комиссию, которая будет искать подростков без российских паспортов. К таким работам собираются привлечь "волонтеры" из прибывших из РФ кремлевских молодежных движений. Они будут совершать обход домов.

При этом оккупанты предлагают детям за получение паспорта врага бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению.

Следует отметить, что на временно оккупированной части Украины российские захватчики нашли новый способ заставить местных жителей получать паспорта страны-агрессоры. Теперь они готовы лишить людей, оказавшихся в заложниках, жизненно необходимых лекарств и угрожают отбирать детей. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, во временно захваченном войсками России поселке Лазурное в Херсонской области оккупанты продолжают незаконную принудительную паспортизацию украинцев. Ставник россиян, так называемый "глава" администрации Александр Дудка пригрозил, что жителям, не получившим паспорт страны-агрессора России, не будут выдавать медикаменты.

Ранее сообщалось, что на временно захваченных территориях Запорожской области россияне продолжают терроризировать местное население. На этот раз оккупанты "взялись" за водителей такси и заставляют их получать гражданство государства-агрессора.

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