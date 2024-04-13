Оккупанты убили мужчину на Харьковщине и ранили еще 11 человек: появились фото с последствиями обстрелов

В результате российских обстрелов Харьковской области 12 апреля погиб минимум один гражданский. Еще 11 человек получили ранения.

Об этом утром в субботу, 13 апреля, проинформировала пресс-служба Национальной полиции Украины на официальном сайте. На местах происшествий работали следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники. Открыто уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК).

По городу Волчанск враг ударил из артиллерии. Ранения получили двое гражданских мужчин 1981 и 1960 годов рождения.

Артиллерийский обстрел также пережило село Моначиновка. Ранены гражданские мужчина и женщина. Повреждены семь частных домовладений.

В селе Веселое около 12:30 оккупационная армия совершила атаку с помощью беспилотника. Пострадал гражданский мужчина, он госпитализирован.

Около 16:00 ВС России нанесли удар беспилотником по людям, работавшим в поле в селе Шестаково. Ранения получили четверо мужчин.

В поселке Купянск-Узловой в результате российского обстрела из РСЗО "Ураган" повреждены жилые дома, горела хвойная подстилка. Погиб гражданский мужчина. Ему было 64 года.

Город Купянск захватчики атаковали из артиллерии и авиации. Поврежден жилой дом. Ранения получили двое гражданских мужчин.

Ранее в ГСЧС сообщили, что вечером 12 апреля под ударом российских преступников был центр Купянска, произошел пожар в жилом доме. Мужчина 73 лет получил ранения, а 62-летний мирный житель оказался под завалами, но его спасли.

Как писал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в последние дни обстановка на фронте на востоке Украины существенно обострилась. Оккупанты активизировали наступательные действия, неоднократные попытки атак происходят, в частности, на Лиманском, Бахмутском, Покровском направлениях.

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