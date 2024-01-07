Оккупанты убили мужчину в Купянском районе: ударом ранена женщина. Фото

Войска РФ 7 января нанесли удары по ряду населенных пунктов Купянского района Харьковской области. В селе Нечволодовка захватчики убили мужчину и ранили женщину.

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А в Сеньковом ранения в результате вражеского обстрела получил 17-летний парень. Об этом рассказали глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов и прокуроры Харьковской областной прокуратуры.

По словам Синегубова, в Купянском районе под вражеским огнем, в частности, оказалось село Нечволодовка. По нему захватчики ударили около 14:20.

"К сожалению, погиб 50-летний мужчина. Одна женщина получила ранения, медицинскую помощь оказали на месте. Повреждены частный дом, автомобиль, хозяйственные постройки. Это очередное преступление российских оккупантов против гражданского населения!" – написал глава ОВА.

А в селе Сеньково, по которому захватчики ударили около 12:50, ранения получил 17-летний парень: у несовершеннолетнего диагностировали осколочное ранение.

Для ударов по обеим селам захватчики применили РСЗО.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)... Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – отметили в Харьковской областной прокуратуре".

Напомним, ранее стало известно, что 7 января оккупанты ударили по Сумщине ракетой и "Шахедами". Предварительно известно, что повреждения получили 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.

Также под вражескими обстрелами 7 января с самого утра находится Херсон. Во время одного из обстрелов захватчики убили мужчину, еще один человек получил ранения.

К обеду количество жертв российских обстрелов по облцентру 7 января возросло до двух человек. В результате удара оккупантов по жилым домам погибла женщина.

Впоследствии в Херсонской ОВО показали последствия нескольких часовых непрерывных обстрелов.

А в Покровском районе продолжается поисково-спасательная операция на местах разрушенных накануне российскими ракетами домов в райцентре и селе Ривне. Накануне в Покровске под завалами нашли тело женщины, сегодня же извлекли погибшего мужчину. Продолжаются поиски еще троих человек, среди которых два ребенка.

В Ривне утром из-под завалов дома достали тело 3-летнего ребенка. Там продолжаются поиски троих взрослых и двоих детей.