Оккупанты убили священника УПЦ МП на Херсонщине: появились подробности. Фото

Армия России продолжает терроризировать мирных жителей. В понедельник, 5 января, в результате удара российского дрона по Херсонской области погиб настоятель Покровского храма села Орлово протоиерей Георгий Горбенко .

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской епархии УПЦ МП. Вражеский дрон ударил по священнику в его приходе.

Протоиерей Георгий Горбенко родился 10 февраля 1961 года в Херсоне. С 1995 года нес послушание пономаря в Екатерининском соборе Херсона. 7 марта 1998 года рукоположен в сан диакона, 26 апреля 1998 года – в сан священника епископом Херсонским и Таврическим Иовом. Нес послушание настоятеля в Покровском храме села Большая Кардашинка и храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Заводовка.

19 марта 2007 года архиепископом Херсонским и Таврическим Иоанном награжден наперсным крестом. 1 апреля 2011 года из Новокаховской епархии переведен в Херсонскую епархию и направлен на пастырское служение в храм великомученицы Екатерины села Раздольное и храм святых праведных Иоакима и Анны села Преображенка.

18 февраля 2020 года назначен настоятелем Покровского храма села Орлово и ко дню Святой Пасхи митрополитом Херсонским и Таврическим Иоанном возведен в сан протоиерея.

Напомним, ранее в Донецкой области из-за обстрела российских оккупантов погиб священник Покровского викариатства УПЦ МП Василий Кийко. Жизнь протоиерея оборвалась 29 декабря.

Также во время военных учений в возрасте 46 лет умер священник из Львова Орест Черный. Его сердце остановилось 29 ноября в Черновицкой области. По словам родных, Орест был очень скромным, вежливым и любящим человеком и имел прекрасный голос.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре стало известно, что в боях за Украину свою жизнь отдал защитник Виталий Янковский с Волыни. Он был священником, но в 2023 году добровольцем ушел на фронт защищать свое государство.

