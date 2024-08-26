Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю: погиб мужчина, среди пострадавших – ребенок. Фото

Террористическая армия России нанесла очередные артиллерийские удары по Никополю Днепропетровской области. Вследствие обстрела погиб 47-летний мужчина.

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Ранения получила 14-летняя девушка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В целом вследствие артиллерийского обстрела в Никополе пострадали шестеро мирных жителей. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, остальные в – в состоянии средней тяжести.

Обстрелами путинские войска повредили многоэтажные дома, супермаркет и транспортные средства. Подробности последствий артиллерийских ударов уточняются.

В областной администрации опубликовали фото с последствиями вражеских обстрелов. Снимки свидетельствуют, что российские оккупанты целенаправленно атаковали гражданские объекты и мирных жителей.

В Днепропетровской областной прокуратуре уточнили, что ранения получили 7 человек. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

Напомним, утром 26 августа российские террористы устроили массированный обстрел Украины ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Во время атаки мощные взрывы прогремели в Одессе.

Ранее сообщалось, что 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. Вследствие обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа российские террористы нанесли ракетный удар по Житомирской области. Целью агрессора стали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Вследствие атаки погибла женщина.

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