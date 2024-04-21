Оккупанты ударили из РСЗО "Смерч" по Украинску на Донетчине: погибла женщина

Войска Российской Федерации утром 21 апреля обстреляли город Украинск Покровского района Донецкой области реактивной системой залпового огня "Смерч". Четыре мирных жителя получили ранения, еще одна женщина погибла.

Взрывы прогремели около 8:30 воскресенья. Инцидент подтвердила в Facebook Донецкая облпрокуратура.

В результате атаки РСЗО, направленной против мирного населения, есть разрушения. Возле жилого дома погибла женщина, которой было 82 года. Кроме того, травмы разной степени тяжести получили четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет. Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь.

Также повреждены шесть многоквартирных жилых домов.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – заверила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, днем ранее, 20 апреля, ВС РФ обстреляли 10 населенных пунктов Донетчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!