Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть раненые и разрушения. Фото

Российские войска продолжают терроризировать мирных жителей Донецкой области. Накануне путинские захватчики обстреляли 10 населенных пунктов региона.

Вследствие военных преступлений россиян среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В течение суток 20 апреля в Донецкой области зафиксировали 1608 вражеских обстрелов. Террористы атаковали жилищный сектор из авиации и артиллерии. Также враг ударил по домам мирных жителей зенитными ракетами С-300.

Под вражеским огнем находились города Константиновка, Красногоровка, Курахово, Мирноград, Торецк, Часов Яр, поселки Острое, Кураховка, Очеретино и село Константинопольское. В результате обстрелов повреждены 20 гражданских объектов – 13 жилых домов, административное здание, предприятие, склад, котельная, гараж и линия электропередач.

По Красногоровке оккупанты нанесли авиаудар. В результате обстрела пострадал мирный житель, также разрушен жилой дом. В результате артиллерийского обстрела в Очеретино также ранен человек и поврежден дом.

Мирноград террористы атаковали четырьмя ракетами из ЗРК С-300. Вследствие преступления разрушены два многоквартирных дома, предприятие, административное здание, котельная и склад. Люди, к счастью, не пострадали.

По Константиновке российская армия ударила с РСЗО "Ураган". Повреждены восемь частных домов, гараж, хозяйственная постройка. Из артиллерии оккупанты били по Торецку. Снаряды попали в частный дом.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российские оккупационные войска совершили авиационный налет вечером 20 апреля на приграничье Харьковщины. Враг сбросил авиабомбы на населенный пункт в Золочевской общине Богодуховского района.

Ранее сообщалось, что 21 апреля оккупационные войска России обстреляли Херсон и ряд населенных пунктов области. В городе повреждены дома, общежитие, участок газопровода, в результате действий военных преступников пострадал человек.

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