Оккупанты ударили по Харьковщине, повреждены жилые дома: есть раненые. Фото

Утром 10 июня российская террористическая армия нанесла авиаудар по Дергачевской громаде Харьковской области. В результате обстрела среди мирных жителей есть жертвы.

Враг сбросил управляемую авиабомбу около 9:30 утра. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации ОВА, погиб один гражданский мужчина. Еще двое мирных жителей получили ранения. Также Синегубов отметил, что по предварительной информации, враг применил управляемую авиабомбу.

Также враг атаковал другие районы Харьковщины. В областной прокуратуре сообщили, что 10 июня около 2:00 российские военные совершили минометные обстрелы сел Перовское и Ивашки Золочевской громады Богодуховского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, 10 июня примерно в 2:50 с территории РФ оккупанты нанесли удары по предприятию в поселке Золочев Богодуховского района. Вследствие обстрела повреждены складские помещения. Предварительно обстрел велся из ствольной артиллерии реактивными снарядами калибра 122 мм.

Ночью враг также атаковал поселок Купянск-Узловой. Ранение получила 65-летняя женщина. В городе повреждены частные домовладения. По предварительным данным, войска России ударили по населенному пункту с РСЗО "Ураган".

Напомним, командование оккупационных войск РФ перебрасывает неустановленное количество сил в район границы с Харьковской областью Украины. Пока неясно, планирует оно немедленно использовать их для боевых действий на этом направлении или же просто для усиления Северной группировки войск, чтобы приблизить ее к запланированной конечной мощности.

Ранее сообщалось, что войска России вечером 9 июня ударили корректируемой авиабомбой (КАБ) по Харькову. Под обстрелом оказался район частной жилой застройки, возник пожар. Повреждены несколько домов, к счастью, обошлось без пострадавших.