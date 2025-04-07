Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине и Днепропетровщине: есть жертва и пострадавшие

Российские захватчики ударили КАБами по Харьковщине и Днепропетровщине. В результате вражеской атаки один человек погиб и есть пострадавшие.

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Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Оккупанты не прекращают терроризировать мирное население.

"Оккупанты сбросили КАБ на с. Токаровка Вторая Дергачевской ТГ. В результате удара погиб 48-летний мужчина. Две женщины получили острую реакцию на стресс", – написал Синегубов.

Также российская армия, начиная с вечера 6 апреля, несколько раз била по Никопольщине и Марганецкой и Покровской общинам. Враг использовал артиллерию и беспилотники. К счастью, там обошлось без погибших и раненых.

По информации Сергея Лысака, путинская армия ударила КАБами вечером 6 апреля по Новопавловской общине Синельниковского района. В результате атаки повреждены 7 магазинов, админздание, не эксплуатировавшиеся здания и гараж.

"Все трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это 62-летний мужчина и женщины 23 и 57 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ ночью 6 апреля обстреляли город Купянск Харьковской области. Враг применил корректируемую авиационную бомбу (КАБ), в результате которой было попадание по многоэтажке. Ранения получили два человека. К ликвидации последствий массированного авиаудара привлекались спасатели и медики ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Минобороны Украины, в течение марта Россия атаковала Украину большим количеством КАБов, чем в предыдущем месяце. В частности, оккупанты использовали около 4800 бомб (3370 – в феврале 2025 года).

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