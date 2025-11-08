Оккупанты ударили КАБом по Харьковщине: есть разрушения и много пострадавших. Фото

Вечером 7 ноября российская террористическая армия нанесла авиационный удар по Харьковской области. Под вражеской атакой оказалась Песочинская громада.

Вследствие удара пострадали 8 мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия атаки

По информации ведомства, враг нанес удар управляемой авиабомбой по Песочинской громаде. В поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждены несколько автомобилей.

Пострадавшие люди были госпитализированы в медицинские учреждения. Спасатели потушили возгорание и разобрали завалы. На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники и местная пожарная охрана.

В областной военной администрации уточнили, что в поселке Коротич Песочинской громды пострадали две женщины и шестеро мужчин. Кроме того, за прошедшие сутки на территории региона ранения получили мирные жители Чугуева, а также Кондрашовской и Нововодолажской громад.

Также в ОВА отметили, что за прошедшие сутки враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения. В частности, террористы запустили 13 баллистических ракет "Искандер-М", 8 авиабомб, 41 БПЛА типа "Герань-2", два дрона типа "Молния", один FPV-дрон и еще 28 БПЛА неустановленного типа. В результате обстрела временно отсутствует электроснабжение для жителей области.

Напомним, 8 ноября оккупационная армия РФ массированно атаковала Полтавскую область ракетами и дронами-камикадзе. Целью путинских террористов стала энергетическая инфраструктура. Сильные повреждения зафиксированы в Кременчуге.

Кроме того, ночью под ударом оказался, в том числе Киев. В результате падения обломков в Печерском районе столицы возник пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!