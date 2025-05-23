Оккупанты ударили по аграрному предприятию в Запорожье: есть разрушения и раненые

В пятницу, 23 мая, российские оккупационные войска осуществили артиллерийский обстрел Запорожской области. Под атакой врага оказалось аграрное предприятие в Гуляйпольском районе.

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В результате атаки разрушен ряд зданий молочной фермы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

По его словам, российские оккупанты разрушили помещения аграрного предприятия, в частности разрушены здания молочной фермы.

На момент артиллерийского обстрела на территории находились работники — ранения получили 63-летний мужчина и 52-летняя женщина, которые отказались ехать в больницу.

"Ранения получили 63-летний мужчина и 52-летняя женщина. К счастью, их жизни ничего не угрожает — от госпитализации они отказались", — написал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 21 мая, россияне ударили беспилотником по дому в Запорожской области. В результате атаки вражеского FPV-дрона ранения получил один человек.

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