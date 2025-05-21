Оккупанты атаковали дроном дом в Запорожской области: ранен мужчина

Страна-террорист методично атакует Украину с временно оккупированных территорий. В среду, 21 мая, россияне ударили беспилотником по дому в Запорожской области.

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Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Чиновник добавил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона ранения получил один человек.

"Россияне атаковали дроном жилой дом в Приморском. 50-летний пострадавший получает всю необходимую помощь врачей", – сообщил чиновник.

Напомним, что в среду, 21 мая, российские войска нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянщины (Харьковская область). Есть погибшие и пострадавшие.

Также ранее стало известно о том, что Харьковская область снова была целью российских атак. В результате ударов БПЛА и авиации по Чугуеву и селу Грушевка пострадала гражданская инфраструктура и получил ранения один человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая российская оккупационная армия нанесла удар по автомобилю "Укрпочты" в селе Приморское Запорожской области. В результате вражеской атаки были ранены двое сотрудников.

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