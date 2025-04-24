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Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина

Дарья Дурова
War
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Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина

Днем в четверг, 24 апреля, оккупационное войска России ударили по поселку Белозерка в Херсонской области. Вражеский обстрел убил 64-летнюю женщину.

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О военном преступлении противника сообщила облпрокуратура. Как установили следователи, агрессор около 12:30 открыл огонь по населенному пункту из артиллерии.

Местная жительница, которой было 64 года, в этот момент находилась во дворе. Судя по фото, она занималась обычными бытовыми делами, возможно, работала на цветнике.

Гражданская погибла на месте атаки.

Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими ВС РФ", – добавила пресс-служба.

Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 23 апреля противник в очередной раз ударил по Константиновке реактивной системой залпового огня "Смерч". Вследствие вражеского обстрела в городе погибли женщина и ребенок, еще два человека получили ранения.

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