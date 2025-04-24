Оккупанты ударили по Белозерке на Херсонщине: погибла женщина

Днем в четверг, 24 апреля, оккупационное войска России ударили по поселку Белозерка в Херсонской области. Вражеский обстрел убил 64-летнюю женщину.

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О военном преступлении противника сообщила облпрокуратура. Как установили следователи, агрессор около 12:30 открыл огонь по населенному пункту из артиллерии.

Местная жительница, которой было 64 года, в этот момент находилась во дворе. Судя по фото, она занималась обычными бытовыми делами, возможно, работала на цветнике.

Гражданская погибла на месте атаки.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, что привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими ВС РФ", – добавила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 23 апреля противник в очередной раз ударил по Константиновке реактивной системой залпового огня "Смерч". Вследствие вражеского обстрела в городе погибли женщина и ребенок, еще два человека получили ранения.

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