Оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине: пострадали четыре человека. Фото

Российская армия продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Вечером 24 февраля оккупанты сбросили управляемые авиабомбы (КАБы) на Дергачи и общину.

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В результате атаки пострадали четыре человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Так, около 23:00 одна из бомб попала в жилищный сектор Дергачев. Разрушения получили дома, хозяйственные помещения, также повреждены автомобили. Четыре женщины получили сильный стресс из-за взрывов.

Одновременно еще один удар попал в поселок Слатино – там повреждены частные дома, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, утром 25 февраля двумя КАБами оккупанты ударили по фермерскому хозяйству в селе Болибоки, уничтожив складские ангары и технику.

Прокуроры начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь на 25 февраля атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В столице успешно работали силы ПВО, в одном из районов упали обломки уничтоженного БПЛА.

Утром 25 февраля российские войска атаковали Сумы ударными дронами. Зафиксировано попадание вблизи озера Чеха в городе, повреждены многоэтажки и другие сооружения.

Также этой ночью оккупанты атаковали Киевщину. В Обуховском районе частично разрушены частный дом и хозяйственные помещения. Женщина 44 лет получила резаную рану ноги. А в Фастовском районе также повреждены частные дома.

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