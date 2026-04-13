Оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине: пострадали пять человек

Днем 13 апреля российские оккупанты ударили по Дергачам на Харьковщине. Пострадали по меньшей мере пять человек.

Видео дня

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Что известно

О том, что Россия атаковала Дергачи, Задоренко сообщил после обеда.

"Оккупанты ударили по Дергачам. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", – написал он в 12:16.

Менее чем через полчаса стало известно, что в результате атаки пострадали пять человек.

"По предварительной информации, ранения получили пять гражданских лиц, двое из них – в тяжелом состоянии", – говорилось в сообщении начальника Дергачевской городской военной администрации, опубликованном в 12:37.

Еще около 11 часов Задоренко начал предостерегать жителей громады об угрозе ударных дронов врага. В частности, российские БпЛА фиксировались над громадой в 10:54 и 11:56. И даже после первого удара вражеские дроны продолжали кружить над населенным пунктом.

"Есть угроза "Шахедов" над громадой! По возможности находитесь в укрытиях!" – писал чиновник в 12:20.

Как писал OBOZ.UA, утром 13 апреля Россия ударила по Днепру. В облцентре изуродована инфраструктура, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!