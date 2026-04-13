Россия атаковала Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура, произошел пожар

Утром в понедельник, 13 апреля, российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом врага оказалась инфраструктура Днепровского района, на месте попадания вспыхнул пожар.

Информация о пострадавших уточняется. Об атаке сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа

Что известно

Об атаке врага на Днепропетровскую область Ганжа сообщил в 09:22.

"Враг атаковал Днепровский район. Повреждена инфраструктура. Загорелся пожар. Информация о погибших и раненых уточняется", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ в 08:54 предупреждали о том, что на Днепр летит вражеский ударный БпЛА.

Как писал OBOZ.UA, накануне, во время "перемирия", оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область. Ранены 10 полицейских.

Также войска РФ обстреляли Харьковскую область, ранив людей, и атаковали медицинский автомобиль на Сумщине, вследствие чего пострадали трое медиков.

