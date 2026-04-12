Оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область: ранены 10 полицейских

Оккупационная армия РФ массированно обстреляла Запорожскую область. В течение суток 11 апреля враг нанес 853 удара по 40 населенным пунктам региона.

Вследствие обстрелов пострадала женщина и 10 полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

По информации правоохранителей, оккупанты применили 654 БПЛА (преимущественно FPV), нанесли 18 авиаударов, совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня и 177 ударов с артиллерийских установок.

По Марьяновке россияне ударили авиабомбой, вследствие чего пострадала 67-летняя местная жительница. В результате атаки беспилотниками по Новоалександровке ранены 10 полицейских.

В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, придомовые территории, транспортные средства и объекты инфраструктуры. На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и СБУ. По всем фактам военных преступлений открыты уголовные производства. Правовая квалификация ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Вчера полицейские эвакуировали из Камышевахи женщину и мужчину, а также еще одну женщину из Ясной Поляны. Полиция призывает граждан не медлить с эвакуацией и уезжать в более безопасные места.

