Оккупанты ударили по Днепропетровщине: произошли пожары, пострадали три человека

Российские войска нанесли удары по ряду населенных пунктов Днепропетровщины. В Павлограде в результате вражеских атак пострадали три человека, горели дома и авто.

Пожары и повреждения жилых домов и инфраструктуры фиксировались и в других уголках области. О последствиях атак рассказали начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Павлоград

Город Павлоград россияне атаковали дронами. На местах попаданий произошли пожары. Повреждены11 частных домов, две машины, линия электропередачи и газопровод.

Пострадали три человека. 55-летние мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 43-летний мужчина – на амбулаторном лечении.

Синельниковский район

Покровскую громаду россияне атаковали КАБом. В результате авиаудара горел частный дом и хозяйственная постройка.

А Дубовиковскую громаду враг атаковал дронами. Там произошли пожары. Повреждены пять частных домов и две хозяйственные постройки.

Никопольский район

По Никопольскому району оккупанты били FPV и артиллерией. Целились по райцентру, Покровской сельской, Червоногригорьевской поселковой и Марганецкой городской громадах.

На местах попаданий произошли пожары. Повреждения получили предприятия, здания, которые не эксплуатировались, а также инфраструктура.

Всего россияне били по Днепропетровщине почти 30 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером враг сбросил КАБы на Краматорск. В результате атаки погиб мужчина, ранена женщина, повреждена многоэтажка.

Кроме того, Россия атаковала поезд с пассажирами в Николаевской области, в результате удара были повреждены локомотив и два вагона-прикрытия, люди не пострадали.

