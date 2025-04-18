Оккупанты ударили по Донетчине, произошли пожары: два человека погибли, есть раненые. Фото

В пятницу, 18 апреля, российские захватчики ударили по Донетчине. В результате атаки два человека погибли, есть раненые, также зафиксированы повреждения и пожары.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Оккупанты избивали по Константиновке, Алексеево-Дружковке и на Лиманском направлении.

"Россияне атаковали Донетчину: 2 погибших, 3 раненых, десятка поврежденных зданий – спасатели ликвидируют последствия обстрелов", – говорится в сообщении.

В Константиновке возник пожар, охвативший хозяйственное сооружение и гараж на территории частного домовладения. Огонь был оперативно ликвидирован.

В результате удара РФ погибли два человека, еще двое получили ранения. Повреждены пять многоэтажных домов, частный дом, административное здание, четыре гаража и четыре автомобиля.

На Лиманском направлении в результате обстрела вспыхнули пожары в многоквартирном жилом доме и на открытой территории. Чрезвычайники быстро потушили пламя, однако огонь уничтожил два гектара сухой травы.

В Алексеево-Дружковке противник нанес удар по жилому сектору, в результате чего загорелись строительные материалы. Пожар был ликвидирован. Один человек получил ранения, повреждены три жилых дома.

Напомним, утром в пятницу, 18 апреля, россияне нанесли серию ударов по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Произошло попадание в многоэтажку, известно об одном погибшем, пострадало более 90 жителей, в том числе дети.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 18 апреля атаковала ракетами Днепр и общины в Днепровском районе области. В результате удара повреждены фитнес-центр, гостиница, офис, теплицы и другое имущество жителей. К счастью обошлось без пострадавших.

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