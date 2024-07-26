Террористические войска России прошлым вечером и под утро 26 июля совершили обстрелы авиабомбами нескольких uhjvfl Харьковской области. В результате вражеских ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений РФ.

По данным следствия, около 05:35 в пятницу ВС РФ с авиации ударили по поселку Купянск-Узловой. Предварительно, оккупанты сбросили две авиабомбы КАБ-250.

Из-за обстрела пострадали двое мужчин 54 и 60 лет. Также в населенном пункте повреждены жилые дома.

Кроме этого, накануне вечером оккупанты обстреляли село Кирилловка Чугуевского района, где ранения получила 47-летняя женщина.

А в селе Волоховка этого же района 58-летний мужчина погиб под российским обстрелом.

При процессуальном руководстве Купянской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 24 июля дважды ударили по промышленному объекту в Харькове. И во время второго обстрела враг впервые применил по городу ракету "Искандер" с кассетной боевой частью, изготовленной в первом квартале 2024 года.

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