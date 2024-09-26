Оккупанты ударили по Харьковщине, поврежден дом: пострадал мужчина. Фото

Армия России утром в четверг, 26 сентября, обстреляла село Ивашки Золочевской громады Богодуховского района Харьковщины. Вследствие атаки получил ранения 47-летний мужчина, его госпитализировали в больницу.

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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, оккупанты нанесли удар около 07:30 утра. Ведомство также обнародовало фото последствий.

Под обстрелы попали жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В частности, повреждены двухэтажный многоквартирный жилой дом, хозяйственные постройки, транспорт и помещения фермерского хозяйства.

"Получил ранение 47-летний мужчина. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении облпрокуратуры.

При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители добавили, что прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове выросло до пяти количество жертв российского удара по многоэтажке в Харькове 24 сентября. В реанимации умерла 72-летняя женщина, находившаяся в тяжелом состоянии после атаки.

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