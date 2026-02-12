Оккупанты ударили по Харьковщине ракетами и дронами: есть разрушения, погибшие и раненые. Фото

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харьковской области, применив ракеты, управляемые авиабомбы и дроны. В результате атак есть погибшие, среди пострадавших – дети, зафиксированы значительные разрушения гражданских объектов.

Правоохранители документируют последствия обстрелов как военные преступления. Об этом сообщили в ГСЧС, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура.

По данным властей, под вражескими ударами оказались 15 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 20 – пострадали, среди них двое детей.

Возле села Бригадировка Балаклейской громады погибла 63-летняя женщина, ранения получили мужчины 59, 49 и 44 лет. В поселке Золочев пострадали 14-летний и 15-летний парни. В Барвенково ранены женщины в возрасте 63, 62, 57, 48, 44, 34, 33 и 33 лет, а также 27-летний мужчина. В Лозовой погибли 55-летний мужчина и 88-летняя женщина, ранены мужчины 49, 41, 59 лет и женщины 78, 64 и 52 лет.

Враг активно применял различные виды вооружения, в том числе ракеты, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны и другие БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате обстрелов зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

В Богодуховском районе поврежден частный дом и автомобиль в Золочеве.

поврежден частный дом и автомобиль в Золочеве. В Изюмском районе разрушениям подверглись жилые дома, автомобили, электросети, автомобиль медицинской помощи и магазин в Боровой, Гороховатке, Бригадировке и Барвенково.

разрушениям подверглись жилые дома, автомобили, электросети, автомобиль медицинской помощи и магазин в Боровой, Гороховатке, Бригадировке и Барвенково. В Харьковском районе поврежден автобус в Русской Лозовой, жилые дома и ферма в Южном и Новой Казачьей.

поврежден автобус в Русской Лозовой, жилые дома и ферма в Южном и Новой Казачьей. В Лозовском районе повреждены четыре частных дома, гаражи и складское здание, в Чугуевском — здание в селе Кочеток.

В частности, вечером российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по центру города Барвенково Изюмского района Харьковской области.

Предварительно известно о 13 пострадавших.

В результате одного из попаданий в двухэтажное здание магазина возник масштабный пожар и разрушения на площади более 1500 квадратных метров.

После повторного удара были повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили. Работы по ликвидации последствий атаки уже завершены.

Также правоохранители документируют последствия ночной массированной атаки на Лозовую, которая продолжалась 12 февраля с 01:30 до 04:00. По предварительным данным, враг применил баллистические ракеты и дроны "Герань-2".

В городе повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар на складском здании предприятия, повреждены гаражи фермерского хозяйства и жилые дома. Погибли мужчина и женщина, еще шесть человек получили ранения и находятся в состоянии острого шока.

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления, повлекшего гибель людей. Следователи и прокуроры документируют последствия российских ударов.

Напомним, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. В то же время враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты. Россияне били по объектам инфраструктуры столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские захватчики направили группы ударных БПЛА на Одессу. В городе есть разрушения, по меньшей мере один человек пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!