Оккупанты ударили по Харькову: есть пострадавшие

Утром 5 мая российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Харькову. Вследствие обстрела пострадали мирные жители.

Захватчики ударили по областному центру баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия ночной атаки

По информации городской власти, около 5 часов утра было зафиксировано попадание вражеской ракеты по открытой территории в Основянском районе города. Вследствие этого удара повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома.

Еще одно попадание ракеты произошло вблизи здания склада в Основянском районе. Повреждены складские помещения и автомобили.

По Холодногорскому району города российские оккупанты ударили боевым дроном. Последствия этой атаки уточняются.

После 7:00 утра российские террористы продолжили обстреливать Харьков. Повторный удар враг нанес по Основянскому району. После новой серии атак появилась информация о пострадавших мирных жителям. Количество раненых и их состояние уточняется.

Позже в областной военной администрации отметили, что в результате вражеских обстрелов в Холодногорском районе пострадала 55-летняя женщина. У нее диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали необходимую помощь.

Напомним, ночью 5 мая российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Вследствие вражеского обстрела погибли четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UAЮ заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко рассказал, как можно защитить город Харьков от постоянных российских ударов. По его словам, необходимо интегрировать разные системы в единое целое.

