Оккупанты ударили по Херсонщине, есть раненый

Российские войска утром 26 апреля обстреляли село Велетенское в Херсонской области. Били оккупанты снова по гражданским и жилой застройке.

В результате вражеского обстрела в собственном доме ранения получил 34-летний мужчина, он был госпитализирован. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"С самого утра российские войска ударили по селу Велетенское. Пострадал 34-летний мужчина, который на момент обстрела находился в собственном доме. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу", – говорится в сообщении.

В целом за сутки, начиная с 6 часов утра 25 апреля, захватчики обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины, включая облцентр. По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, в результате обстрелов врага разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажный и шесть частных домов. Попадания фиксировались в торговом центре, детском саду, на сельхозпредприятии. Пострадали также автомобили.

Ранения в течение суток на Херсонщине получили шесть мирных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что 25 апреля россияне ударили по Балаклее в Харьковской области. В результате атаки есть прилет у железнодорожного вокзала. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Также сообщалось, что утром 25 апреля оккупанты атаковали Черкасщину. Врагу удалось повредить объект инфраструктуры. Ранены шесть человек.