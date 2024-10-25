Оккупанты ударили по Херсону, есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска 25 октября продолжали терроризировать Херсонщину. Так, утром враг нанес удар по центру Херсона.

Видео дня

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Под обстрел попал многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека.

У 64-летней женщины зафиксировали взрывную травму и обломочные ранения ног, а 72-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.

Бригада скорой помощи предоставила пострадавшим медицинскую помощь на месте.

Как сообщила Херсонская областная прокуратура, по данным следствия, в 06:40 утра российские военные обстреляли Херсон из артиллерийского оружия, попав в многоквартирный дом. В результате обстрела ранены двое жителей – 64-летняя женщина и 72-летний мужчина.

Прокуроры вместе с правоохранителями принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных военными РФ. Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 25 октября совершила уже 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Враг применил исключительно ударные беспилотники, но все они – около полутора десятков – были уничтожены.

Ранее сообщалось, что войска России в четверг, 24 октября, обстреляли поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района Донбасса. Российские террористы попали в отделение "Новой почты", в результате атаки погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 24 октября во время дроновой атаки РФ в Староконстантинове на Хмельнитчине получили повреждения многоэтажка и крыша гостиницы. В области зафиксирован еще ряд повреждений, также пострадал человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!