Оккупанты ударили по Херсону, есть раненый

Российские оккупационные войска 12 марта в который раз за день атаковали Херсон. В результате вражеской атаки, которая произошла в обеденное время, был травмирован один человек.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА. В ходе обстрела пострадал 42-летний мужчина, которого госпитализировали с взрывной травмой.

"Русские войска в который раз за день бьют по Херсону. В результате очередного обстрела пострадал 42-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу со взрывной травмой.

В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь раненому херсонцу", – говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 12 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Селидову в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены два человека. Среди объектов, которые получили повреждения, по меньшей мере 18 частных домов, 14 многоэтажных домов, административные здания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.

Также в ночь на 12 марта российские войска атаковали дронами-камикадзе Тернопольскую область. В результате попадания вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры в Кременецком районе.