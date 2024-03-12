Оккупанты ударили по Херсону, есть раненый
Российские оккупационные войска 12 марта в который раз за день атаковали Херсон. В результате вражеской атаки, которая произошла в обеденное время, был травмирован один человек.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА. В ходе обстрела пострадал 42-летний мужчина, которого госпитализировали с взрывной травмой.
"Русские войска в который раз за день бьют по Херсону. В результате очередного обстрела пострадал 42-летний мужчина. "Скорая" доставила его в больницу со взрывной травмой.
В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь раненому херсонцу", – говорится в сообщении.
Напомним, что ночью 12 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Селидову в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены два человека. Среди объектов, которые получили повреждения, по меньшей мере 18 частных домов, 14 многоэтажных домов, административные здания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.
Также в ночь на 12 марта российские войска атаковали дронами-камикадзе Тернопольскую область. В результате попадания вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры в Кременецком районе.
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