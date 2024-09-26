Оккупанты ударили по Херсону и области, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска утром и ночью нанесли атаки по Херсону и области. В результате вражеских атак пострадали 5 человек.

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Так, в результате утреннего вражеского обстрела Днепровского района в одну из херсонских больниц была доставлена 62-летняя женщина, получившая ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

У пострадавшей взрывная травма, контузия, обломочные ранения. Ее продолжают дообследовать.

Также утром в результате сброса рашистами взрывчатки из дрона в Днепровском районе города к медикам обратилась 20-летняя девушка. Она получила телесные повреждения, сейчас потерпевшую дообследуют. Предварительно у девушки контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обломочные ранения.

Также в Херсонской ОВА сообщили, что после ночных ударов управляемыми авиабомбами спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших гражданских – 82-летнего мужчину и 78-летнюю женщину. У них обнаружили взрывные травмы и контузии, а у мужчины также диагностировали обломочные ранения головы.

Кроме того, около двух часов ночи под вражеский обстрел попала Белозерка. В результате атаки 46-летний мужчина, находившийся во дворе, получил взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки.

Напомним, что российские захватчики 25 сентября с самого утра атаковали Херсон и область. Они сбросили КАБы по облцентру, в частности по культурному заведению, и атаковали ангар с сельскохозяйственной техникой в Белозерской общине.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в ночь на 26 сентября работали силы ПВО. В результате вражеской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без электричества.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия всю ночь и утро атаковала дронами-камикадзе типа Shahed украинскую столицу Киев, из-за действий врага пострадал ребенок. В результате падения обломков сбитых целей произошла разгерметизация газовой трубы с пожаром в многоэтажке, повреждены десятки авто.