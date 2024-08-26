Оккупанты ударили по Херсону и сбросили взрывчатку с дрона на авто в области: есть пострадавшие

Днем 26 августа российские террористы атаковали Днепровский район Херсона, а в Золотой Балке сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль. В результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек: два мужчины и три женщины.

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О последствиях военных преступлений России сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, среди них:

– 61-летний мужчина, получивший взрывную травму, осколковые ранения бедра и грудной клетки;

– 64-летняя женщина с взрывной травмой и обломочным ранением спины. В момент обстрела она находилась на улице.

– 46-летняя женщина с взрывной травмой и контузией.

– 62-летняя женщина со взрывчатой травмой и сотрясением головного мозга.

– 60-летний мужчина, как находился в автомобиле в Золотой Балке. Он получил взрывную травму, контузию и легкое обломочное ранение руки.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсоне от российских обстрелов и воздушных ударов погибли два мирных человека, еще шестеро были госпитализированы. Все инциденты произошли в Центральном и Днепровском районах города, а также в Садово.

Также в местной ОВА отметили, что в последнее время участились случаи сброса боеприпасов на автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты усилили количество ударов и обстрелов освобожденных частей Херсонской области. Как результат – выросла статистика по пострадавшим и разрушение инфраструктуры Херсонщины.

– За сутки 16 августа по населенным пунктам региона враг бил из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БПЛА. В поселке Антоновка россияне окончательно разрушили первую в Украине и единственную в Херсонской области "Зеленую школу".