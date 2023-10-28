Оккупанты ударили по Херсону с левого берега, есть разрушения

В Херсоне рано утром 28 октября раздались взрывы. Российские войска ударили по городу с левого берега Днепра.

Есть разрушения, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Враг с левого берега ударил, в частности, по центральной части города. Есть разрушения в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется. Будьте осторожны! Оставайтесь в безопасных местах!" – написал он.

Ранее Мрочко сообщал, что днем 27 октября оккупационные войска ранили в Херсоне восемь мирных жителей.

"Младшему из них 36 лет. Он получил травмы утром во время обстрела Днепровского района города. Старшей из пострадавших – 83. Она вместе с еще шестью херсонцами была ранена после удара врага по средности", - отмечал глава Херсонской МВА.

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Напомним, под вражескими ударами минувшей ночью оказалась Днепропетровщина. Около 1:00 в Днепре и в окрестностях слышали несколько взрывов. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Также позже в сети сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровщины.