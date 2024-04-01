Оккупанты ударили по Купянску и Волчанску на Харьковщине, есть пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска в понедельник, 1 апреля, еще раз атаковали Харьковскую область. На этот раз захватчики ударили по Купянску и Волчанску.

К счастью, обошлось без погибших среди гражданского населения, но есть пострадавшие. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что 1 апреля примерно в 10:15 оккупанты нанесли ракетный удар по городу Люботин, в результате чего произошло повреждение объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, атака была совершена ракетой типа С-300.

Также сегодня около 10:00 российская армия нанесла авиаудар по городу Купянск, в результате чего пострадала 57-летняя женщина. Также в результате обстрела повреждены учебное заведение и жилые дома. По предварительным данным, российские войска сбросили на город авиабомбу.

Кроме того, 1 апреля около 1:00 вражеский беспилотник атаковал дорожное покрытие в городе Чугуев, что привело к повреждению двигавшегося по дороге автомобиля скорой помощи.

А 31 марта около 23:20 российские военные обстреляли поселок Борово Изюмского района. Пострадали многоквартирные и приватные дома, больница, автомобили, памятник, магазин и другая гражданская инфраструктура. Предварительно атака была осуществлена с помощью ракеты "Гром Е-1".

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Со своей стороны Синегубов уточнил, что в результате российских обстрелов Волчанска ранен один человек. В частности, осколочные травмы получила 27-летняя женщина, которую медики госпитализировали.

Днем 31 марта россияне ударили по Харьковщине баллистическими ракетами. В Харькове и области раздавались взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в одно из сел Змиевского района.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне бьют по Харькову модифицированными авиационными бомбами. Эти боеприпасы представляют особую опасность, ведь могут долетать во все районы облцентра, а также доставать в населенные пункты Харьковщины.

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