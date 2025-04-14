Оккупанты ударили по Купянску: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. Фото

В понедельник, 14 апреля, российские захватчики ударили по Купянску Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, есть пострадавшая.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

"Купянск снова под шквальным огнем со стороны оккупантов: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. По данным следствия, 14 апреля около 9:00 вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание по жилому сектору", – говорится в сообщении.

Известно, что погибшие: мужчина 68 лет и 61-летняя женщина. Еще одна 72-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковщины начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры совместно со следователями полиции осуществляют все необходимые меры по тщательному документированию преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли авиаудар по селу Новохатское Волновахского района Донецкой области. Целью врага оказался жилищный сектор, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения. На месте попадания вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вербное воскресенье оккупанты также ударили по Сумам, убив 34 человека, среди которых двое детей. Кроме того, ранены 117 человек, среди которых 15 несовершеннолетних. Десятки раненых остаются в больницах, некоторые из них – в тяжелом состоянии.

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