УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты ударили по Купянску: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. Фото

Катя Поплюйко
War
2 минуты
612
Оккупанты ударили по Купянску: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. Фото

В понедельник, 14 апреля, российские захватчики ударили по Купянску Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, есть пострадавшая.

Видео дня

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование.

"Купянск снова под шквальным огнем со стороны оккупантов: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. По данным следствия, 14 апреля около 9:00 вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Попадание по жилому сектору", – говорится в сообщении.

Оккупанты ударили по Купянску: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. Фото

Известно, что погибшие: мужчина 68 лет и 61-летняя женщина. Еще одна 72-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковщины начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Оккупанты ударили по Купянску: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. Фото

Прокуроры совместно со следователями полиции осуществляют все необходимые меры по тщательному документированию преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

Оккупанты ударили по Купянску: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. Фото
Оккупанты ударили по Купянску: погибли два человека, еще одна женщина пострадала. Фото

Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли авиаудар по селу Новохатское Волновахского района Донецкой области. Целью врага оказался жилищный сектор, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения. На месте попадания вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вербное воскресенье оккупанты также ударили по Сумам, убив 34 человека, среди которых двое детей. Кроме того, ранены 117 человек, среди которых 15 несовершеннолетних. Десятки раненых остаются в больницах, некоторые из них – в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!