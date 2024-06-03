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Оккупанты ударили по Михайловке на Донетчине: среди погибших – 12-летний парень. Фото

Дарья Дурова
War
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В Михайловке из-за вражеского обстрела погибли гражданские

Войска Российской Федерации утром в понедельник, 3 июня, атаковали село Михайловка Новогродовской громады Донецкой области. Погибли двое гражданских, среди которых мальчик 12 лет.

Еще один человек получил ранения. Об очередном военном преступлении государства-агрессора сообщил начальник Донецкой ОВА (ОГА) Вадим Филашкин. На своем Telegram-канале он показал фото последствий обстрела.

Село Михайловка после атаки российскими бомбами

Удар оккупанты совершили управляемой авиационной бомбой. Более того, через полтора часа военнослужащие РФ повторили атаку.

Повреждено не менее пяти домов. Погибли два человека и один пострадал.

Разрушения

"Уже завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (4 июня. – Ред.). А сегодня к этому печальному списку добавилось еще одно имя. Вечная память всем жертвам российской агрессии!" – написал руководитель областной государственной администрации.

Последствия обстрела Михайловки
Михайловка Новогродовской громады на карте

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в минувшую неделю (27 мая – 2 июня) Россия атаковала Украину почти тысячу раз. Для ударов враг применял ракеты разных типов, КАБы, дроны. Есть многочисленные разрушения, погибшие и раненые.

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