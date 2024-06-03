Оккупанты ударили по Михайловке на Донетчине: среди погибших – 12-летний парень. Фото

Войска Российской Федерации утром в понедельник, 3 июня, атаковали село Михайловка Новогродовской громады Донецкой области. Погибли двое гражданских, среди которых мальчик 12 лет.

Еще один человек получил ранения. Об очередном военном преступлении государства-агрессора сообщил начальник Донецкой ОВА (ОГА) Вадим Филашкин. На своем Telegram-канале он показал фото последствий обстрела.

Удар оккупанты совершили управляемой авиационной бомбой. Более того, через полтора часа военнослужащие РФ повторили атаку.

Повреждено не менее пяти домов. Погибли два человека и один пострадал.

"Уже завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (4 июня. – Ред.). А сегодня к этому печальному списку добавилось еще одно имя. Вечная память всем жертвам российской агрессии!" – написал руководитель областной государственной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в минувшую неделю (27 мая – 2 июня) Россия атаковала Украину почти тысячу раз. Для ударов враг применял ракеты разных типов, КАБы, дроны. Есть многочисленные разрушения, погибшие и раненые.

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