Оккупанты ударили по Николаевщине, повреждено предприятие: есть раненые

Российские оккупационные войска в течение суток 8 июля снова атаковали Николаевскую область. Под вражескими обстрелами оказались Первомайский, Вознесенский, Николаевский и Баштанский районы.

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В результате ударов РФ повреждено предприятие, также ранены гражданские. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Первомайский район подвергся ракетным обстрелам 8 июля в 10:10. Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре крылатые ракеты, обломки которых упали на открытой местности за пределами населенных пунктов и повлекли несколько пожаров сухой травы. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В Вознесенском районе в 14:25 из-за попадания вражеской баллистической ракеты на территории фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, распространившийся на жилые дома. Огонь быстро потушили. В результате обстрела пострадали 45-летняя женщина и 5-летний ребенок. Их состояние стабильное, средней тяжести.

Также в 15:00 враг атаковал Куцурубскую общину Николаевского района дроном-камикадзе типа FPV. Вечером того же дня в 23:18, а также 9 июля в 04:05 общину обстреляли артиллерией. Пострадавших нет.

В Баштанском районе 8 июля в 16:20 из-за падения обломков сбитого вражеского разведывательного БПЛА возник пожар быстро потушившейся сухой травы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ночью 9 июля в 00:13 в результате обстрела района баллистической ракетой было повреждено оборудование сельскохозяйственного предприятия и два частных автомобиля. Ранены два работника предприятия – мужчины 27 и 38 лет. Их госпитализировали, состояние средней тяжести.

Напомним, еще с вечера 8 июля российские войска атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе и артиллерией, продолжили наносить удары и утром. В результате обстрелов в Никопольском районе повреждена инфраструктура, многоквартирный и частный дома и автомобили.

Накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. Всего повреждено около 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.