Оккупанты ударили по Никополю, людей спасали из-под завалов. Фото

Войска РФ снова обстреляли Никополь Днепропетровской области 12 апреля. Под вражеским огнем оказались частные жилые дома.

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Пострадали четверо гражданских лиц, двух из них спасатели доставали из-под завалов. Об этом сообщил глава Днепропетровской военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

"Российская армия ударила по жилым домам в Никополе. Из-под завалов спасатели достали 72-летних мужчину и женщину. Их госпитализировали. Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома", – подчеркнул начальник Днепропетровской ОВА.

По словам Лысака, артиллерийские снаряды оккупантов повредили 13 частных домов, два хозяйственных сооружения и авто. Обследование мест прилетов продолжается.

Как правило, Никополь российские захватчики обстреливают с противоположного берега Днепра, где расположен город Энергодар и крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Этот объект враг использует в качестве щита.

Напомним, накануне, 11 апреля, стало известно, что российские самолеты Су-35 нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю в Запорожье. На момент появления информации не исключалось, что в результате атаки пострадали люди.

Также сообщалось, что 8 апреля войска РФ дважды за день обстреляли Орехов и Гуляйполе. Тогда из-за российских авиабомб пострадали два человека.