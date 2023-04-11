Российские самолеты Су-35 нанесли авиаудары по Орехову и Гуляйполю на Запорожье

Оккупационная российская армия во вторник, 11 апреля, нанесла авиаудары по мирным городам Запорожской области. От действий военных преступников пострадали Орехов и Гуляйполе.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале. Он уточнил, что враг атаковал населенные пункты из многоцелевых истребителей.

"Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области", – отметил он.

Вероятно, в результате действий российских военных преступников есть пострадавшие. Пока информация об этом выясняется

"Потери уточняются", – написал Ермак.

Отметим, что города Орехов и Гуляйполе находятся около линии боевого столкновения. Враг ведет обстрелы в их сторону с временно оккупированных территорий.

По данным Генштаба ВСУ, в течение 10 апреля на Запорожском направлении, где российские захватчики продолжают обороняться, они в то же время обстреляли населенные пункты вдоль линии фронта. Под вражеский огонь, кроме Орехова, также попали Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля войска РФ дважды за день обстреляли Орехов и Гуляйполе. Тогда из-за российских авиабомб пострадали два человека.

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