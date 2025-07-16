Оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине: погибла женщина, пострадали пять человек. Фото

Утром 16 июля россияне обстреляли Никополь на Днепропетровщине из артиллерии. В городе повреждены многоэтажки, банк, парикмахерская, магазины, аптека и спортклуб.

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Российский обстрел оборвал жизнь 27-летней женщины, еще пятеро горожан получили ранения. О последствиях российской атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Днепропетровской областной военной администрации и прокуратуре Днепропетровщины.

"В Никополе российская армия убила женщину. К трагедии привел артиллерийский обстрел города, который враг совершил утром. Еще 5 человек в результате атаки пострадали. Две женщины госпитализированы. 78-летняя ранена – "тяжелая". 69-летняя – в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении", – рассказал начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Днепропетровской областной прокуратуре уточнили, что погибшей женщине было всего 27 лет.

Тем временем в ГСЧС рассказали, что двух женщин из пяти раненых спасли спасатели. Пострадавшим оказали домедицинскую помощь, после чего транспортировали в больницу.

Известно, что в результате российского обстрела повреждения получили многоэтажки, банк, парикмахерская, магазины, аптека, спортклуб.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного преступления армии государства-террориста России.

Напомним, под утро 16 июля оккупанты ударили по Виннице. В облцентре зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, в частности врагу удалось поразить предприятие. По состоянию на 8 часов утра было известно о по меньшей мере 8 пострадавших.

До того ночью россияне ударили ракетой и десятками БПЛА по Кривому Рогу. Ранения получил парень 17 лет, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В городе вспыхнули пожары.

Также в конце суток 15 июля стало известно, что в Харькове прогремело 17 взрывов. В городе сообщили о попадании в предприятие: вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

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