Оккупанты ударили по Покровску на Донетчине: среди раненых - 14-летний парень. Фото

Российские оккупационные войска нанесли удар по Покровску в Донецкой области. В результате атаки ранения получили пятеро гражданских граждан, среди которых ребенок.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. "5 апреля 2024 года, около 03:00, войска РФ обстреляли г. Покровск", - говорится в сообщении.

Огонь оккупанты открывали по частному сектору.

В результате этого обстрела четверо членов одной семьи получили ранения – 70-летний дедушка и 65-летняя бабушка, их 46-летняя дочь и 14-летний сын, находившиеся в доме, а также один местный житель в возрасте 65 лет.

Раненые с мино-взрывными травмами, ссадинами и контузиями были госпитализированы для получения квалифицированной медицинской помощи.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в четверг, 4 апреля, в Харьковераздались взрывы. Страна-агрессор не перестает атаковать город.

Защитники украинского неба в ночь на 5 апреля уничтожили 13 дронов-камикадзе типа Shahed. Ими российские оккупанты пытались поразить южные регионы.

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