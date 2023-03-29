Оккупанты ударили по предприятиям в Бериславе на Херсонщине: есть раненый. Фото

Оккупационные войска России 29 марта нанесли удары по Бериславу Херсонской области. Под авиационный обстрел попали местные промышленные предприятия, вследствие прилета ранен один человек.

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Об этом сообщил глава Бериславской районной государственной администрации Владимир Литвинов. По его словам, пострадавший был госпитализирован (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Литвинов уточнил, что под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов.

Кроме того, от взрывной волны пострадали около 15 домов – в них повреждены крыши и выбиты окна.

"Государство-террорист не прекращает совершать преступления против мирного населения", – заявил глава РГА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, на 399-е сутки войны армия РФ на Херсонском направлении продолжает обороняться. Накануне враг обстрелял Антоновку и Херсон.

– Оккупанты изменили тактику атак на Херсонщине, рассказали в ОК "Юг". Благодаря успешной контрбатарейной борьбе ВСУ они существенно уменьшили количество обстрелов правобережья.