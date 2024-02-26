Оккупанты ударили по Приморскому на Запорожье: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в понедельник, 26 февраля, ударили по Приморскому в Запорожской области. В результате атаки пострадали двое мирных жителей.

Удары захватчики нанесли с помощью артиллерии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Двое мужчин ранили россияне в Приморском Васильевского района. Оккупационные войска обстреляли прифронтовое село из артиллерии", – говорится в сообщении.

Федоров добавил, что медики оказывают пострадавшим помощь. Информация о разрушениях уточняется.

Следует отметить, что российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Запорожской области. Только 24 февраля захватчики нанесли более 600 ударов по 11 населенным пунктам региона. В одном из сел они попали в частный дом, ранив двух человек.

Днем 17 февраля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожской области. Взрывы раздались на окраине областного центра.