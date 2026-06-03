Оккупанты ударили по Рокитному на Харьковщине: два человека погибли, есть раненые
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Военные российской оккупационной армии нанесли удар по Рокитному Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также известно о пяти пострадавших.
Целью захватчиков стала обычная ферма. Об этом, 3 июня, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты обстреляли с. Рокитное Нововодолажской громады", – написал чиновник.
РФ не прекращает дроновый террор
По состоянию на 11:21, Синегубов проинформировал об одной жертве и одном пострадавшем, в результате дроновой атаки россиян.
Оккупанты направили дрон на территории фермы. Предварительно, в селе вспыхнули частный дом, сено и хозяйственная постройка.
По состоянию на 11:37, количество жертв российского обстрела увеличилось.
"Погибло два человека, пострадало – трое. Наши экстренные службы продолжают работать на месте атаки", – отмечается в сообщении.
Также возросло и количество пострадавших – до пяти человек. Медики оказывают людям всю необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 3 июня российские войска ударили беспилотником по жилой многоэтажке в Херсоне. Погибла женщина, пострадали восемь человек. В другом районе облцентра оккупанты с БПЛА атаковали мужчину, а под утро ударили по еще одному многоквартирному дому: пострадали по меньшей мере четверо.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Пострадали двое мужчин. Поврежден грузовик и служебное помещение на парковке.
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