Оккупанты ударили по Рокитному на Харьковщине: два человека погибли, есть раненые

Военные российской оккупационной армии нанесли удар по Рокитному Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибли два человека, также известно о пяти пострадавших.

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Целью захватчиков стала обычная ферма. Об этом, 3 июня, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты обстреляли с. Рокитное Нововодолажской громады", – написал чиновник.

РФ не прекращает дроновый террор

По состоянию на 11:21, Синегубов проинформировал об одной жертве и одном пострадавшем, в результате дроновой атаки россиян.

Оккупанты направили дрон на территории фермы. Предварительно, в селе вспыхнули частный дом, сено и хозяйственная постройка.

По состоянию на 11:37, количество жертв российского обстрела увеличилось.

"Погибло два человека, пострадало – трое. Наши экстренные службы продолжают работать на месте атаки", – отмечается в сообщении.

Также возросло и количество пострадавших – до пяти человек. Медики оказывают людям всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 3 июня российские войска ударили беспилотником по жилой многоэтажке в Херсоне. Погибла женщина, пострадали восемь человек. В другом районе облцентра оккупанты с БПЛА атаковали мужчину, а под утро ударили по еще одному многоквартирному дому: пострадали по меньшей мере четверо.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Пострадали двое мужчин. Поврежден грузовик и служебное помещение на парковке.

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