Оккупанты ударили по Селидово: повреждены 10 многоэтажек, 5 человек ранены. Фото
Оккупационные российские войска обстреляли населенный пункт Селидово в Донецкой области. В результате вражеского удара пострадали пятеро местных жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своем канале в Telegram. По его словам, город потерпел вражеский удар сегодня ночью.
Россияне повредили 10 многоэтажек, три административных здания и несколько магазинов.
"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по относительно отдаленным от фронта городам Донетчины. Каждый, кто до сих пор остается в области, подвергает себя смертельной опасности. Будьте ответственны! Эвакуируйтесь своевременно!" – подчеркнул глава ОВА.
Напомним, что днем 13 июня российские террористы в очередной раз атаковали Новомосковск Днепропетровской области. В городе начался пожар, ранения получили шесть человек, из них двое несовершеннолетних трех и двенадцати лет.
А днем 12 июня войска России ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Атака российских военных преступников пришлась на жилой сектор, в результате чего девять человек погибли, 32 получили ранения, в том числе пятеро детей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье 12 июня раздался взрыв. Целью врага был один из объектов критической инфраструктуры, есть повреждения, однако обошлось без пострадавших.
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