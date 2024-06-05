Оккупанты ударили по селу на Херсонщине во время выдачи гуманитарной помощи: есть пострадавшие

Армия РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. Утром 5 июня под вражеской атакой оказалось село Ингулец: враг нанес удар при выдаче гражданским гуманитарной помощи.

Известно о двух раненых. Подробности сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Российская армия атаковала село Ингулец. Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет. Пострадавших доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают им помощь", – говорится в сообщении.

За сутки, начиная с 6 часов утра 4 июня и до этого же часа 5 июня, захватчики обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области. По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, обстрелы и авиаудары враг наносил по таким населенным пунктам как Антоновка, Садовое, Инженерное, Белозерка, Александровка, Велетенское, Токаревка, Днепровское, Гончарное, Широкая Балка, Новотягинка, Берислав, Шляховое, Крупица, Тягинка, Золотая Балка, Михайловка, Львово, Архангельское, Красный Маяк, Качкаровка и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 8 частных домов. Зафиксировано также попадание в учебное заведение, общежитие, офисное здание, общепит, магазины и газопровод. Повреждены автобусы и частные автомобили", – отметил Прокудин.

За сутки в области россияне убили одного гражданского человека, ранили еще 8 человек.

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Украину 27 дронами-камикадзе. Захватчики запускали их из Курской области РФ и из оккупированного Крыма.

Силы ПВО сбили 22 "Шахеда". Их приземляли над пятью регионами нашего государства, в том числе, по четыре дрона были уничтожены на Днепропетровщине и Херсонщине.

А на Полтавщине есть попадание в промышленный объект: пострадал мужчина.

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