Оккупанты ударили по селу на Запорожье: разрушены дома, есть раненые

Оккупационные войска России ночью 10 марта обстреляли село Блакитное, что в Камышевахской поселковой громаде Запорожской области. Это привело к пострадавшим среди мирных жителей.

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По населенному пункту агрессор ударил управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Двое мужчин ранены в результате вражеского удара по Запорожскому району", – отметил он.

В частности, после ударов КАБами взрывной волной и обломками в селе были частично разрушены два дома.

Ранения получили 65-летний и 67-летний мужчины. Им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 8 марта во время дроновой атаки РФ была поражена критическая инфраструктура на Запорожье. В результате попадания в объект в области вводили ограничения потребления газа.

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