Оккупанты ударили по Торецку и Заречному в Донецкой области: погибли четыре человека. Фото

Российские оккупационные войска 19 августа ударили по Торецку и Заречному в Донецкой области. В результате этих атак погибли четыре человека.

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Были открыты досудебные расследования в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Так, по Торецку оккупанты нанесли удар с помощью артиллерии. В результате тяжелого осколочного ранения во дворе своего дома погибла 71-летняя женщина.

Также под обстрел российской армии попал поселок Заречное Лиманской территориальной громады. Снаряд попал в частный сектор, в результате чего на улице погибли трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет – супруг и супружеская пара.

Тип вооружения устанавливается. Прокуроры принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор не прекращает терроризировать Херсонскую область с временно оккупированных территорий. Оккупанты атаковали дроном поселок городского типа Киндийка. Ранены пять гражданских.

Напомним, днем 18 августа армия страны-агрессора России сбросила КАБ на город Белополье Сумской области. В результате удара один человек погиб, еще один получил ранения, под завалами могут быть люди.

Также утром 18 августа враг ударил из артиллерии по Мирнограду Донецкой области. Погибли пожилая женщина и 44-летний мужчина.

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