Утром 14 марта российские оккупанты ударили по центру Херсона. Пострадали трое детей в возрасте 11, 12 и 13 лет, они сейчас под наблюдением медиков.

Повреждения получили жилые дома, в одном из них сотрудники ГСЧС спасли заблокированную женщину. О последствиях вражеской атаки сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Что известно о последствиях вражеской атаки

Центральную часть Херсона россияне обстреляли около 10 часов утра. В результате атаки пострадали трое детей.

"12-летняя девочка и двое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс. У самого младшего ребенка также диагностировали осколочное ранение головы. Сейчас они находятся в больнице. Медики оказывают детям всю необходимую медицинскую помощь", – указано в сообщении.

Между тем начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин показалпоследствия вражеского обстрела: били оккупанты уже привычно по жилым домам.

"Своей мишенью оккупанты снова выбрали жилые дома. Из-за "прилетов" в домах разбиты стены, окна и кровли. В одном из поврежденных домов была заблокирована женщина. Ее спасли сотрудники ГСЧС", – написал чиновник.

Как рассказывал OBOZ.UA, этой ночью, по данным Воздушных сил, было сбито 460 из 498 средств воздушного нападения, использованных Россией в ходе массированной комбинированной атаки.

В частности, обезвредить удалось 58 ракет различных типов, в частности:

одну из двух противокорабельных ракет "Циркон";

семь из 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

все 25 крылатых ракет "Калибр";

все 24 крылатые ракеты Х-101;

одну из четырех управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Кроме того, не достигли целей по меньшей мере 402 из 430 вражеских БпЛА различных типов.

Основным направлением удара стала Киевщина, в частности, объекты критической инфраструктуры региона. В области есть погибшие и много пострадавших, повреждено не менее 30 объектов в четырех районах.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 7 локациях.

На момент публикации сводки информация о четырех вражеских ракетах еще уточнялась, кроме того, в воздушном пространстве Украины еще оставались несколько вражеских БПЛА.

