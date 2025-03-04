Оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода 'Затока' в Керчи. Фото

Российские захватчики укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. Оккупанты активно строят укрепления с использованием бетонных конструкций.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер", опубликовав фото. На кадрах можно увидеть "результаты стараний" военных РФ.

"Наши глаза" все видят: оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. На подходах к бухте строят укрепления и используют, в том числе бетонные конструкции", – говорится в сообщении.

В мониторинговой группе отметили, что ранее в акватории завода "Затока" оккупанты установили заграждения для защиты от украинских морских дронов. Известно, что завод строит военные корабли для российского флота.

Напомним, военные РФ во временно оккупированном Крыму продолжают обустраивать защитные сооружения вблизи своих военных объектов. В частности, возле Балаклавской бухты в Севастополе появились новые боновые заграждения. С помощью таких конструкций враг пытается защититься от атак безэкипажных катеров и подводных дронов ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики продолжают совершенствовать оборонительные сооружения на территории временно оккупированного Крыма. Недавно в районе военного аэродрома Бельбек под Севастополем враг приступил к строительству укрытий, чтобы уберечь свои самолеты от уничтожения.

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