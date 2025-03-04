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Оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. Фото

Катя Поплюйко
War
2 минуты
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Оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода 'Затока' в Керчи. Фото

Российские захватчики укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. Оккупанты активно строят укрепления с использованием бетонных конструкций.

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Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер", опубликовав фото. На кадрах можно увидеть "результаты стараний" военных РФ.

Оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. Фото

"Наши глаза" все видят: оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. На подходах к бухте строят укрепления и используют, в том числе бетонные конструкции", – говорится в сообщении.

Оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. Фото
Оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. Фото

В мониторинговой группе отметили, что ранее в акватории завода "Затока" оккупанты установили заграждения для защиты от украинских морских дронов. Известно, что завод строит военные корабли для российского флота.

Оккупанты укрепляют оборону бухты судостроительного завода "Затока" в Керчи. Фото

Напомним, военные РФ во временно оккупированном Крыму продолжают обустраивать защитные сооружения вблизи своих военных объектов. В частности, возле Балаклавской бухты в Севастополе появились новые боновые заграждения. С помощью таких конструкций враг пытается защититься от атак безэкипажных катеров и подводных дронов ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики продолжают совершенствовать оборонительные сооружения на территории временно оккупированного Крыма. Недавно в районе военного аэродрома Бельбек под Севастополем враг приступил к строительству укрытий, чтобы уберечь свои самолеты от уничтожения.

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