Оккупанты уничтожили в Краматорске институт, основанный профессором из Китая

В Краматорске Донецкой области российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по зданию экономико-гуманитарного института. Учебное заведение было основано в 1992 году гражданином Китая Ли Цзегао.

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В результате теракта здание института было разрушено. Об этом сообщает издание Kramatorsk Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ли Цзегао был владельцем и ректором института до своей смерти в 2015 году. Также известно, что Краматорский экономико-гуманитарный институт был центром изучения китайского языка на востоке Украины.

По информации издания, российские террористы ударили ракетами по институтe в ночь на 25 марта. В пятиэтажке, которую уничтожили россияне, в советское время было общежитие, а в 1992 году здесь открылся один из корпусов Краматорского экономико-гуманитарного института.

Это было первое частное высшее учебное заведение в городе и его открыл гражданин Китая Ли Цзегао, который в конце 80-х переехал в Украину. Институт был мощным центром изучения китайского языка на востоке Украины, также сюда приезжали учиться студенты из Китая – их привлекала невысокая стоимость обучения, после которой была возможность поехать в Киев, Харьков или другой крупный город в Украине для трудоустройства.

После смерти Ли Цзегао институт был закрыт. В корпусе, в который попала российская ракета, начал работать Донецкий областной институт последипломного педагогического образования.

Отметим, что Краматорск находится в нескольких десятках километров от линии фронта, и российские оккупанты регулярно наносят разрушительные удары по гражданским объектам населенного пункта.

Напомним, в ночь на 25 марта российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли город Краматорск Донецкой области. Противник ударил по гражданским объектам ракетами.

Ранее сообщалось, что 14 марта российские захватчики нанесли удар по центру Краматорска. В результате обстрела были повреждены несколько многоэтажек, детсад, музей и здание банка. Погиб гражданский мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта российские военные преступники 49 раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты выпустили 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Лишь областной центр оказался под вражеским огнем трижды.

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