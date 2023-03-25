Войска РФ ударили ракетами по центру Краматорска. Фото разрушений

В ночь на 25 марта российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли город Краматорск Донецкой области. Противник ударил по гражданским объектам ракетами.

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По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Об этом в Facebook сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам мэра, путинские террористы ударили ракетами по центру Краматорска. Также под ночной обстрел попала промышленная зона населенного пункта.

Гончаренко отметил, что во время ночного обстрела никто не пострадал. Мэр подчеркнул, что информация о разрушениях уточняется.

В то же время он опубликовал фотографии с последствиями ночного обстрела Краматорска. Снимки показывают, что в результате очередного преступления россиян многие здания получили существенные повреждения.

Отметим, что Краматорск находится в нескольких десятках километров от линии фронта, и российские оккупанты регулярно наносят разрушительные удары по гражданским объектам населенного пункта.

Напомним, российские войска 18 марта обстреляли город Краматорск Донецкой области. Удары по городскому парку и зданию ритуальной службы оккупанты нанесли кассетными боеприпасами.

Ранее сообщалось, что 14 марта российские захватчики нанесли удар по центру Краматорска. В результате обстрела были повреждены несколько многоэтажек, детсад, музей и здание банка. Погиб гражданский мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 24 марта российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область. В областном центре 23 снаряда попали в жилые кварталы и медицинское учреждение, в результате чего два человека погибли и еще шесть получили ранения.

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